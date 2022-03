अमित शाह से मिलने संसद पहुंचे पुष्कर धामी, CM के जुड़े सवाल पर दिया था ये जवाब

उत्तराखंड में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा? भाजपा लगातार इस मुद्दे पर बैठक कर रही है. इसी बीच मंगलवार को उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने संसद भवन पहुंचे. इससे पहले धामी नई दिल्ली में पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान धामी ने उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री से जुड़े सवाल पर अपनी राय रखी थी.

एक सवाल के जवाब में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम पार्टी की बैठक में शामिल होने आए हैं. पार्टी आलाकमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्णय के मुद्दे पर विचार करेगा और यह उनका फैसला आखिरी होगा.

दरअसल, 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है जबकि इस राज्य में लगातार दूसरी बार कोई पार्टी वापसी नहीं कर पाई. हालांकि, मौजूदा सीएम के चुनाव हारने से अब पार्टी में इस पद के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है.

