हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों के साथ राहुल की तस्वीर पर भड़की BJP

कुन्नूर में हेलिकॉप्टर हादसे में मारे गए पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित शहीद अधिकारियों के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं. बीजेपी ने इस शहीदों का अपमान करार दिया है.

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी ने "शहीदों का अपमान" किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, "बेशर्म कांग्रेस पार्टी शहीदों के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें श्रद्धांजलि सभा की दीवार पर लगाती है. ये लोग बिना एक परिवार की पूजा किए सैनिकों का सम्मान भी नहीं कर सकते."

ये पोस्टर कथित तौर पर उत्तराखंड के देहरादून में 1971 के युद्ध की 50वीं बरसी के मौके पर आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम में लगाए गए थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे. इसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर है.

पूनावाला ने कहा, "कांग्रेस के पास सशस्त्र बलों का अपमान करने का डीएनए है, उन्होंने बिपिन रावत जी को 'सड़क का गुंडा' कहा था." पूनावाला ने इसके संदर्भ में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की टिप्पणी का भी जिक्र किया. संदीप दीक्षित ने 2017 में जनरल बिपिन रावत को "सड़क का गुंडा" कहा था. हालांकि दीक्षित ने बाद में इसके लिए माफी मांगी थी.

SHAMELESS CONGRESS PARTY PUTS PICS OF RAHUL GANDHI ALONG WITH MARTYRS ON SHRADDHANJALI WALL! Even here they can’t honour soldiers without parivar bhakti?



DISRESPECTING MARTYRS..



CONGRESS HAS DNA OF DISRESPECTING ARMED FORCES



THEY HAD CALLED BIPIN RAWAT ji “SADAK KA GUNDA” pic.twitter.com/7b1udp6AdN