दिल्ली-देहरादून शताब्दी ट्रेन के कोच में लगी भीषण आग, हर तरफ धुएं का गुबार

दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी ट्रेन के एक कोच में आग लग गई. आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुचीं. इंजन से आठवें कोच में आग लगी थी. आग की लगने के बाद इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया. इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. गार्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है.

इस कोच में 35 यात्री थे जिन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया. स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी. बता दें कि शताब्दी ट्रेन के एक कोच सी-4 में यह आग लगी. घटना के दौरान इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका लिया गया. घटना घटना रायवाला और कांसरो रेंज के बीच हुई.

A fire broke out in the C4 compartment of the Delhi-Dehradun Shatabdi Express today, due to a short circuit. The incident happened near Kansro. All passengers were safely evacuated, no injuries reported: Uttarakhand DGP Ashok Kumar pic.twitter.com/iTIwSkxCWS