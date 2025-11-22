अल्मोड़ा में स्कूल के पास मिली 161 जिलेटिन स्टिक, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में डाबरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल के पास झाड़ियों में बड़ी मात्रा में जिलेटिन स्टिक पाई गईं. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 161 जिलेटिन स्टिक बरामद कीं. इतनी अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री स्कूल के नजदीक मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है.

और पढ़ें

जिलेटिन स्टिक मिलने के बाद मची सनसनी

रिपोर्ट के मुताबिक अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि गांव के प्राथमिक स्कूल के पास झाड़ियों में संदिग्ध सामग्री पड़ी हुई है. सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जगह को घेर लिया. जांच के लिए बम निरोधक दस्ते (BDS) को बुलाया गया, जिसने मौके की बारीकी से तलाशी ली और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया. BDS टीम ने बरामद सामग्री की पुष्टि जिलेटिन स्टिक्स के रूप में की है.

एसएसपी पिंचा ने बताया कि जिलेटिन स्टिक आमतौर पर सड़क निर्माण और पहाड़ों में चट्टानें तोड़ने के लिए उपयोग की जाती हैं, लेकिन किसी स्कूल के पास इतनी बड़ी संख्या में इनका मिलना बेहद संदिग्ध है. उन्होंने कहा कि 'यह जांच का विषय है कि ये जिलेटिन स्टिक वहां कैसे पहुंचीं और किस उद्देश्य से रखी गईं. सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है.'

Advertisement

मामले की जांच में जुटी कई एजेंसियां

पुलिस ने इस संबंध में उपयुक्त धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. मामले की गंभीरता को देखते हुए चार अलग-अलग जांच टीमें गठित की गई हैं, जो जिलेटिन स्टिक, कनेक्शन और संभावित इस्तेमाल की दिशा में जांच कर रही हैं. शुरुआती अनुमान है कि ये स्टिक सड़क निर्माण के किसी प्रोजेक्ट से चोरी या लापरवाही के कारण वहां पड़ी हो सकती है लेकिन पुलिस किसी भी संभावना को नकार नहीं रही है.

स्कूल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गांव के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि यह पता चल सके कि किसी ने जानबूझकर यह सामग्री वहां छुपाई तो नहीं.

लोगों का कहना है कि स्कूल के पास इस तरह का विस्फोटक मिलना बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है. फिलहाल पुलिस और BDS टीम मिलकर मामले की गहन जांच कर रही हैं.

---- समाप्त ----