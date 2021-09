UP Cabinet Expansion: 'काम समझने तक लागू हो जाएगी आचार संहिता', UP कैबिनेट विस्तार पर मायावती का तंज

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का रविवार को कैबिनेट विस्तार (UP Cabinet Expansion) हुआ. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से कुछ ही महीने पहले हुए इस विस्तार पर बहुजन समाज पार्टी (BSP) की मुखिया मायावती ने निशाना साधा (Mayawati on UP cabinet expansion) है. मायावती ने कहा कि चुनाव से इतने कम समय पहले विस्तार का कोई फायदा नहीं है.

रविवार को यूपी में 7 नए मंत्री बनाए गए हैं. इसमें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद के साथ-साथ पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, संगीता बलवंत बिंद, धर्मवीर प्रजापति, संगीत कुमार गोंड और दिनेश खटिक मंत्री बनाए गए हैं. यूपी के तीन मंत्रियों की कोरोना से मौत हुई थी. उन तीन पदों के अलावा और जगह भी खाली थी, जिनपर ये नियुक्तियां हुईं.

मायावती ने कहा - काम समझने तक आचार संहिता लागू हो जाएगी

मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, 'बीजेपी ने कल यूपी में जातिगत आधार पर वोटों को साधने के लिए जिनको भी मंत्री बनाया है, बेहतर होता कि वे लोग इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि जब तक वे अपने-अपने मंत्रालय को समझकर कुछ करना भी चाहेंगे तब तक यहां चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी.'

BSP सुप्रीमो ने आगे लिखा, 'जबकि इनके समाज के विकास व उत्थान के लिए अभी तक वर्तमान भाजपा सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये हैं, बल्कि इनके हितों में बीएसपी की रही सरकार ने जो भी कार्य शुरू किये थे, उन्हें भी अधिकांश बन्द कर दिया गया है. इनके इस दोहरे चाल-चरित्र से इन वर्गों को सावधान रहने की सलाह है.'