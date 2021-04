मां की जान बचाने के लिए पुलिस वालों के सामने ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाता रहा बेटा, आगरा का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश सरकार भले ही कोरोना से निपटने के सारे इंतजाम करने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत है और जरूरतमंदों को भटकना पड़ रहा है. कई बार नौबत अफसरों से गिड़गिड़ाने की भी आ रही है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में मां की थमती सांसों को बचाने के लिए एक बेटा ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहा है. वह पुलिसवालों के पैरों में गिर पड़ा और अपनी मां की जिंदगी को बचाने के लिए ऑक्सीजन देने की गुहार करने लगा. बताया जा रहा है कि आगरा के एक बड़े अस्पताल के सिलेंडर लेने आए पुलिसवालों को देखकर बेटा उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद संबंधित व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की गई है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. वीडियो उपाध्याय हॉस्पिटल का है. इसकी आगरा पुलिस ने पुष्टि भी की है. हालांकि, आगरा के पुलिस अधीक्षक नगर ने पूरे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

