Magh Mela 2022: ओमिक्रॉन वैरिएंट का बढ़ रहा 'खौफ', क्या प्रयागराज में होगा माघ मेले का आयोजन?

Magh Mela 2022: भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) को लेकर लोगों में दहशत है. देश में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमित 23 मामले सामने आ चुके हैं, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है. कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट्स जहां लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले (Magh Mela) के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं.

प्रयागराज में 15 जनवरी 2022 से 1 मार्च तक माघ मेले का आयोजन किया जाएगा. मेला शुरू होने में करीब सवा महीने का वक्त है और मेले के आयोजन के लिए जमीन तैयार की जा रही है. मेले की तैयारियों को लेकर प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री ने कहा कि हम कोविड के नए वैरिएंट को लेकर सतर्क हैं. हमने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए टीम को रखा है. इसके अलावा माघ मेला ग्राउंड में भी टेस्टिंग कैंप लगाए जाएंगे.

Preparations underway for 2022 Prayagraj Magh Mela



We are alert in view of the emergence of the new COVID variant. We've placed our team on railway station and airport for testing. We'll also set up testing camps at the fair grounds: Sanjay Kumar Khatri, DM Prayagraj (07.12) pic.twitter.com/aAyazhWWSy