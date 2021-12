Omicron Coronavirus LIVE Updates: ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 8,439 नए केस

ओडिशा के जाजपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में 9 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. स्कूल के अधिकारियों के मुताबिक, संक्रमित मिले बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया है. जिला कलेक्टर चक्रवर्ती राठौर ने जानकारी दी कि एहतियात के तौर पर संस्थान के सभी बच्चों और कर्मचारियों का कोविड टेस्ट किया गया है.

Odisha | 9 students of Govt. Residential School tested Covid positive in Jajpur dist



182 students & 11 teachers of the school had undergone tests for Covid-19. Out of which, 9 students tested positive. We've sanitized the school: Dr Biranchi Narayan Barik, CDMO, Jajpur (07.12) pic.twitter.com/z8TrHiAAPR