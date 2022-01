'रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं' मौजूदा विधायकों से नाराज घर खरीदारों ने तेज किया अभियान

No Registry No Vote Campaign: दादरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीब एक लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो अपने फ्लैट्स के पज़ेशन और रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं. चुनाव करीब हैं, लिहाज़ा मौजूदा विधायक से नाराज़ लोगों ने 'नो रजिस्ट्री-नो वोट' के अपने अभियान को तेज कर दिया है.

'रजिस्ट्री नहीं, तो वोट नहीं' (सांकेतिक फोटो)