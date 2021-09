गोरखपुर: ऑनलाइन क्लास के लिए फोन नहीं, बाढ़ के बीच नाव से स्कूल जाती है ये छात्रा

किसी भी काम को करने का जुनून हो तो कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती है. गोरखपुर की संध्या सहानी ने इस कहावत को सच साबित किया है. संध्या को पढ़ने की लगन है. स्कूल तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऑनलाइन क्लास के लिए उनके पास फोन भी नहीं है. बावजूद इसके वह जिस तरह अपनी पढ़ाई कर रही हैं, उसके सब कायल हो गए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं.

संध्या सहानी गोरखपुर में रहती हैं. 11वीं क्लास की छात्रा संध्या गोरखपुर के बहरामपुर में मौजूद अपने स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेती हैं. वह खुद इस नाव को चलाकर स्कूल तक जाती हैं. बता दें कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहे थे. अब यूपी और अन्य राज्यों में उनको धीरे-धीरे खोला जा रहा है, लेकिन छात्रों पर फिर भी ऑनलाइन क्लास लेने का ऑप्शन है. पर संध्या घर से पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास फोन नहीं है.

Gorakhpur | Undeterred by floods, class 11 student Sandhya Sahani rows a boat daily to reach her school in Bahrampur.



"I couldn't take online classes as I didn't have smartphone. When schools reopened, floods hit the area so I decided to reach school by a boat," says Sahani pic.twitter.com/yJzLvcM384