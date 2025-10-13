scorecardresearch
 

Feedback

फिरोजाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

फिरोजाबाद के रसूलपुर में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले संतोष को ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पॉक्सो एक्ट व बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. उसके पास से अवैध हथियार भी मिले हैं.

Advertisement
X
गिरफ्तार आरोपी (Photo ITG)
गिरफ्तार आरोपी (Photo ITG)

फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर  में  एक दिल दहला देन वाला मामला सामने आया है. यहां 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला दर्ज हुआ. घटना के बाद  आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैरे में लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा. पुलिस ने उस पकड़ कर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. 

यह मुठभेड़ थाना रसूलपुर क्षेत्र के फतेहाबाद रोड स्थित जंगलों में हुई. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान संतोष, निवासी ओमनगर कॉलोनी, थाना लाइनपार, फिरोजाबाद के रूप में हुई है. आरोपी ने बीते दिनों एक सात वर्षीय बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था.  पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना रसूलपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 75 बीएनएस एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिनमें मिशन शक्ति टीम भी शामिल रही. 

पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी फतेहाबाद रोड के जंगलों में छिपा हुआ है. सूचना पर पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.  पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां वह पुलिस अभिरक्षा में है. 

सम्बंधित ख़बरें

करवाचौथ के बाद पति-पत्नी ने दी जान (Photo: AI-generated)
करवाचौथ के बाद हुआ झगड़ा, पति ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पत्नी ने खा लिया जहर 
bridge collapse in tundla
फिरोजाबाद के टूंडला में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, कई मजदूर घायल 
Criminal Naresh killed in Firozabad encounter (Photo- ITG)
एक गोली और काम तमाम... फिरोजाबाद में मारे गए बदमाश नरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
Naresh killed in Firozabad encounter (Photo- Screengrab)
फिरोजाबाद में 2 करोड़ की लूट की पूरी कहानी, जिसके चक्कर में मारा गया बदमाश नरेश 
Firozabad ASP Anuj Chaudhary (Photo- ITG)
कौन हैं फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी? एनकाउंटर के दौरान बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी गोली 
Advertisement

एएसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि थाना रसूलपुर का मामला है. आरोपी संतोष ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. परिजनों की तहरीर पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया था. सूचना मिली कि आरोपी जंगलों में छिपा है. पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. आरोपी को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां वह पुलिस अभिरक्षा में है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement