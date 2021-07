लखनऊ: अलकायदा टेरर प्लान पर बड़ा खुलासा, DIY मॉड्यूल में पाकिस्तान से दी जा रही थी ट्रेनिंग

DIY यानी Do It Yourself खुद करो, का यह मॉड्यूल बीते एक दशक से आतंकी संगठनों को खूब भाया है. लखनऊ के दुबग्गा व मड़ियांव इलाके से पकड़े गए अलकायदा के दोनों संदिग्ध भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे. इस मॉड्यूल के जरिए आतंकी संगठन इंटरनेट के जरिए आतंक का ककहरा सिखाते हैं.

पाकिस्तान से मिल रही थी ट्रेनिंग (फाइल फोटो)