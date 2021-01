यूपीः मनजिंदर सिंह सिरसा पीलीभीत में गिरफ्तार, ट्वीट कर बताया अपना अपराध

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन और शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 21 जनवरी की रात सिरसा को पीलीभीत के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया. मनजिंदर सिंह सिरसा किसानों से मिलने के लिए पीलीभीत जा रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, सिरसा को बरेली के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) ने गिरफ्तार किया. अपनी गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट करते हुए सिरसा ने कहा कि किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाई. सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है. उन्होंने ट्वीट में यूपी पुलिस को भी टैग किया.

Uttar Pradesh Police has arrested me at Bilaspur, Pilibhit.

My offence - I have been raising voice for Farmers rights and even Supreme Court also recognises the farmers’ right to protest



Is that a criminal offence; I want to ask @Uppolice #kisanektazindabaad #farmersprotest pic.twitter.com/E7BPiiQs8D