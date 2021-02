UP: रामपुर जाते वक्त आपस में टकराईं प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ियां, सभी सुरक्षित

कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचीं. लेकिन दिल्ली से रामपुर जाते वक्त प्रियंका गांधी का काफिला हादसे का शिकार हो गया.



जानकारी के मुताबिक, रामपुर जाते वक्त रास्ते में प्रियंका के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हालांकि, गनीमत की बात है कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची और हर कोई सुरक्षित रहा.

Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi is en route to Rampur, Uttar Pradesh



Visuals from the Sahibabad area pic.twitter.com/eBlKixVH45