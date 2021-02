तेलंगाना: मुख्यमंत्री KCR के बिगड़े बोल, रैली में ‘कुत्ते’ और ‘राक्षस’ जैसे शब्द बोले जाने पर बरसी कांग्रेस-BJP

ఆడపడుచులను యువతను కుక్కల తోనా పోల్చుతవా కెసిఆర్?? నీకు జన్మనిచ్చిన తల్లి కూడా సిగ్గుపడుతుంది.. సంస్కారం అనేది ఉండాలి..

KCR calling women and youth as dogs in public meeting shows his character. Even this mother will be ashamed of his act. pic.twitter.com/GXgXqbGY0p