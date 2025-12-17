हैदराबाद में युवक की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद डाला

हैदराबाद में मंगलवार को एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना राचकोंडा कमिश्नरेट के बालापुर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है. पीड़ित की पहचान रॉयल कॉलोनी के रहने वाले मुर्शिद के रूप में हुई है.

बताया जाता है कि मुर्शिद पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. सूचना मिलने पर बालापुर पुलिस क्लूज़ टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शुरुआती जांच की. इसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए डिटेल में जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने बताया कि बालापुर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

वहीं, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वहीं, इस घटना से स्थानीय लोगों में खौफ है.

