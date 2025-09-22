scorecardresearch
 

हैदराबाद: शिक्षिका ने की खुदकुशी, सहयोगियों के उत्पीड़न से थी परेशान

हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने उत्पीड़न से तंग आकर सुसाइड कर लिया. बताया जाता है कि शिक्षिका का पति जब घर से बाहर था, तभी उसने फांसी लगा ली.

उत्पीड़न से तंग महिला टीचर ने दी जान. (Photo: Representational )
हैदराबाद के एक निजी स्कूल की 29 वर्षीय शिक्षिका ने अपने दो पुरुष सहकर्मियों द्वारा "उत्पीड़न" के बाद अपने घर पर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना 19 सितंबर को हुई और महिला के पति ने आदिबटला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके स्कूल के दो शिक्षक उसे "परेशान और अभद्र व्यवहार" कर रहे थे. जिसके कारण उसने फांसी लगा ली.

मृतक विज्ञान की शिक्षिका थी और असम की रहने वाली थी. महिला के पति व्यवसाय के सिलसिले में असम में थे. इसी दौरान उसने यह कदम उठाया. पत्नी की मौत की सूचना उन्हें पुलिस ने दी थी. पति ने 20 सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि वह और उनकी पत्नी, जिनका आठ साल पहले प्रेम विवाह हुआ था.

जांच में जुटी पुलिस

दोनों असम से हैदराबाद आ गए थे. शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि दोनों पिछले छह महीनों से उसे परेशान कर रहे थे. इसको लेकर दोनों को फोन पर फटकार भी लगाई थी. पुलिस ने बताया कि पति ने आरोप लगाया है कि 15 सितंबर को असम जाने के बाद उनका उत्पीड़न और बढ़ गया. जिसके चलते पत्नी ने आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही दोनों को हिरासत में भी ले लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

TOPICS:

