scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हैदराबाद एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी, दो यात्री गिरफ्तार

हैदराबाद के RGIA एयरपोर्ट पर दो अलग-अलग मामलों में एयर होस्टेस से बदसलूकी के आरोप में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई शमशाबाद पुलिस के द्वारा की गई है.

Advertisement
X
हैदराबाद में फ्लाइट के अंदर दो घटनाएं सामने आई हैं. (File Photo: ITG)
हैदराबाद में फ्लाइट के अंदर दो घटनाएं सामने आई हैं. (File Photo: ITG)

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) पर दो अलग-अलग घटनाओं में एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी करने के आरोप में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है. पहले मामले में, रमेश नाम के एक यात्री को शमशाबाद पुलिस ने एयर होस्टेस की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया, जिन्होंने उस पर अश्लील व्यवहार करने का आरोप लगाया था.

दूसरी घटना में, नज़र नाम के एक सिनेमा टेक्नीशियन को हिरासत में लिया गया, जब उसने कथित तौर पर दुबई से आ रही इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ अभद्र व्यवहार किया. प्लेन लैंड होने के तुरंत बाद शमशाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

नवंबर की एक और घटना में, केरल के एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दुबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में एक एयर होस्टेस के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

महज 1 वोट से विजयी हुईं श्रीवेधा.(Photo:ITG)
अमेरिका से आकर ससुर ने किया मतदान, बहू एक वोट से बनी सरपंच 
Messi and Reddy
CM Revanth Reddy ने Lionel Messi के साथ खेला Football! 
Rahul gandhi birthday party
नहीं ली गई फोटो के एक ही फ्रेम में राहुल और अडानी... जब पवार की बर्थडे पार्टी में हुआ आमना-सामना 
मामले में एक न्यूरोसर्जन को भी अरेस्ट किया गया है.
सड़क पर 2 लाशें और सिरिंज... डॉक्टर का निकला कनेक्शन, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे 
Telangana Panchayat Election Violence BRS Worker Killed
तेलंगाना पंचायत चुनाव से पहले बवाल, कांग्रेस–BRS समर्थकों की भिड़ंत में कार्यकर्ता की मौत 

'अश्लील और अपमानजनक बातें...'

केबिन क्रू ने शिकायत दर्ज कराई कि यात्री ने सर्विस देते वक्त एयर होस्टेस को छुआ, और बाद में पता चला कि प्लेन लैंड होने के बाद उसने क्रू को टारगेट करते हुए अश्लील और अपमानजनक बातें भी कही थीं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का कहर... 228 फ्लाइट्स हो गईं रद्द, 5 के रूट डायवर्ट, इंडिगो की आई एडवाइजरी

Advertisement

केबिन क्रू ने यह भी देखा कि यात्री (जो 30 साल का था) नशे में लग रहा था. पुलिस ने बताया कि फ्लाइट लैंड होने के बाद इस मामले की जानकारी कैप्टन और ग्राउंड स्टाफ को दी गई.

इस बीच, दिल्ली में खराब मौसम और घने कोहरे की वजह से शमशाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित हुए. इसके चलते 14 डिपार्चर और 15 अराइवल कैंसिल कर दिए गए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement