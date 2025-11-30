दुबई-हैदराबाद फ्लाइट में एयर-होस्टेस से छेड़छाड़, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार

दुबई से हैदराबाद आ रही एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. आईटी कंपनी में कार्यरत युवक को एक एयर-होस्टेस से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी केरल का रहने वाला है और कथित रूप से शराब के नशे में था. घटना शुक्रवार की रात की है, जिसकी शिकायत कैबिन क्रू ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई.

फ्लाइट में एयर-होस्टेस से छेड़छाड़, युवक गिरफ्तार

केबिन क्रू के अनुसार उड़ान के दौरान एयर-होस्टेस जब यात्रियों को सेवाएं दे रही थीं, तभी आरोपी यात्री ने उसे अनुचित तरीके से छुआ और आपत्तिजनक व्यवहार किया. शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने एयर-होस्टेस के साथ न केवल छेड़छाड़ की, बल्कि बार-बार असहज करने की कोशिश भी की.

नशे में था आरोपी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केबिन क्रू ने यह भी बताया कि आरोपी स्पष्ट रूप से नशे की हालत में था और उसकी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थीं. स्थिति को देखते हुए केबिन क्रू ने पायलट को मामले की जानकारी दी. विमान के हैदराबाद में लैंड होते ही ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी टीम को सूचित किया गया.

सीट से मिला अभद्र टिप्पणियों वाला नोट

घटना और भी गंभीर तब हुई जब लैंडिंग के बाद आरोपी ने दावा किया कि उसका पासपोर्ट गुम हो गया है, और स्टाफ उसके बैठने की जगह देखने पहुंचा. वहां से उन्हें एक अश्लील और अभद्र टिप्पणी वाला नोट मिला, जिसमें कैबिन क्रू के लिए अत्यंत आपत्तिजनक भाषा लिखी थी. इस नोट के मिलने के बाद आरोपी की नीयत और हरकतों को लेकर मामला और पुख्ता हो गया.

पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला या बल प्रयोग), धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया.

RGI एयरपोर्ट थाने के इंस्पेक्टर कंकैया समपथी के अनुसार आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी पहले भी ऐसे किसी मामले में शामिल रहा है या उसके खिलाफ एयरलाइन ने किसी तरह की शिकायत दर्ज की है. एयरलाइंस की ओर से कहा गया है कि उड़ान में ऐसी हरकतें न केवल सुरक्षा के लिए खतरा हैं बल्कि कैबिन क्रू के सम्मान और कार्यस्थल की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती हैं.



