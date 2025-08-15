जंगांव: दोस्ती और प्यार का झांसा देकर युवती से गैंगरेप, 10 आरोपी गिरफ्तार

तेलंगाना के जंगांव में युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है. एएसपी पांडरी चेतन नितिन ने एसीपी कार्यालय में मीडिया को इस मामले की जानकारी दी.

एएसपी के मुताबिक, आरोपी मोहम्मद ओवैसी, मुथ्याला पवन कुमार, बौद्धुला शिवा कुमार, नुकाला रवि, जेट्टी संजय, मोहम्मद अब्दुल खयूम, पुस्तकला साई तेजा, मुट्टीदी सुमंथ रेड्डी, गुंडा साई चरण रेड्डी और ओरुगंती साई राम सभी जंगांव शहर के निवासी हैं.

गैंगरेप के मामले में 10 युवक गिरफ्तार

जून में इन आरोपियों ने प्यार और दोस्ती का झांसा देकर युवती को अपने जाल में फंसाया. वे उसे कार में बैठाकर जंगांव–सूर्यापेट रोड पर टी वर्ल्ड के पीछे बने कमरे में ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोप है कि एक आरोपी युवती को प्यार का भरोसा देकर गोवा भी ले गया, जहां कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया

पीड़िता की बुआ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया. मंगलवार को सूचना मिली कि आरोपी सिद्धीपेट रोड पर मौजूद हैं. इस पर सीआई दामोदर रेड्डी और एसआई भरत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया.

---- समाप्त ----