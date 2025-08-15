scorecardresearch
 

Feedback

जंगांव: दोस्ती और प्यार का झांसा देकर युवती से गैंगरेप, 10 आरोपी गिरफ्तार

तेलंगाना के जंगांव में युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है. आरोपियों ने दोस्ती और प्यार का झांसा देकर युवती को अपने जाल में फंसाया. घटना में गोवा ले जाकर भी शारीरिक शोषण करने का आरोप है. शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

Advertisement
X
गैंगरेप के आरोप में 10 युवक गिरफ्तार (Photo: AI-generated)
गैंगरेप के आरोप में 10 युवक गिरफ्तार (Photo: AI-generated)

तेलंगाना के जंगांव में युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 10 युवकों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है. एएसपी पांडरी चेतन नितिन ने एसीपी कार्यालय में मीडिया को इस मामले की जानकारी दी.

एएसपी के मुताबिक, आरोपी मोहम्मद ओवैसी, मुथ्याला पवन कुमार, बौद्धुला शिवा कुमार, नुकाला रवि, जेट्टी संजय, मोहम्मद अब्दुल खयूम, पुस्तकला साई तेजा, मुट्टीदी सुमंथ रेड्डी, गुंडा साई चरण रेड्डी और ओरुगंती साई राम सभी जंगांव शहर के निवासी हैं.

गैंगरेप के मामले में 10 युवक गिरफ्तार 

सम्बंधित ख़बरें

ओडिशा में लड़की के साथ गैंगरेप
नाबालिग स्कूल छात्रा से गैंगरेप के आरोप में पांच गिरफ्तार, सगी बुआ निकली मुख्य आरोपी 
Rape in Baghpat mosque (Photo: Representational)
झारखंड में महिला से गैंगरेप, छोटी बहन के सामने हुई दरिंदगी, दो आरोपी गिरफ्तार 
sarla bhatt murder case
हॉस्टल से उठा ले गए थे आतंकी, 4 दिन तक गैंगरेप, श्रीनगर डाउनटाउन में मिली बॉडी... कहानी सरला भट्ट की! 
woman
जंगल में शौच के लिए गई महिला से गैंगरेप, दो नाबालिगों समेत तीन आरोपी गिरफ्तार 
बगीचे में नाबालिग के साथ बदमाशों ने किया गैंगरेप 

जून में इन आरोपियों ने प्यार और दोस्ती का झांसा देकर युवती को अपने जाल में फंसाया. वे उसे कार में बैठाकर जंगांव–सूर्यापेट रोड पर टी वर्ल्ड के पीछे बने कमरे में ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोप है कि एक आरोपी युवती को प्यार का भरोसा देकर गोवा भी ले गया, जहां कई बार शारीरिक संबंध बनाए.

आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया

पीड़िता की बुआ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया. मंगलवार को सूचना मिली कि आरोपी सिद्धीपेट रोड पर मौजूद हैं. इस पर सीआई दामोदर रेड्डी और एसआई भरत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement