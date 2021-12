Live: जयपुर में महंगाई के खिलाफ पर कांग्रेस की मेगा रैली, राहुल के साथ सोनिया गांधी भी पहुंचीं

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज कांग्रेस मेगा रैली (Congress Mahangai Hatao Rally in Jaipur) कर रही है. रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली पहुंच चुकी हैं. सोनिया गांधी लंबे समय बाद किसी रैली में नजर आ रही हैं.

सोनिया-राहुल के अलावा कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर अपने कद्दावर नेताओं को एक मंच पर जमा कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है. जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस का विशाल मंच सजा है. चारों ओर सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के पोस्टर लगे हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए हैं.

Jaipur Congress rally Live updates:

कांग्रेस ने कहा ये बीजेपी की महंगाई

कांग्रेस ने एयरपोर्ट से रैली स्थल आ रहे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें और वीडियो जारी की है. कांग्रेस ने कहा है कि निगाहें मंजिल पर है और मंजिल जनता को राहत दिलाना है. राजस्थान की वीर भूमि पर गुलाबी नगरी में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी भाजपाई महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे.

लंबे समय बाद रैली में पहुंची सोनिया गांधी

जयपुर में आयोजित इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची हैं. रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो मौजूद हैं ही. जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया.

Congress President Smt. Sonia Gandhi & Shri @RahulGandhi arrive at the Jaipur Airport to a warm welcome by Rajasthan CM Shri @ashokgehlot51 and PCC President Shri @GovindDotasra.#MehangaiHataoRally pic.twitter.com/mcyrKMIaUu