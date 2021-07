राजस्थान: BJP का आरोप- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में घपला, गहलोत सरकार ने दी सफाई

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी. राजस्थान में भी कोरोना का भयंकर कोहराम देखने को मिला था. अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी थी और बेड मिलना भी मुश्किल हो रहा था. अब उस मुश्किल समय में राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए थे. ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड को पूरा करने का प्रयास था. लेकिन अब उस प्रयास पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

बीजेपी का आरोप- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में घपला

अजमेर से बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने राज्स सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनकी तरफ से बताया गया है कि उन्होंने अपने MLA फंड से 25 लाख रुपये दान किए थे. उन्होंने वो रुपये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए दिए थे. लेकिन विधायक बताती हैं कि सरकार ने 20 मई तक कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं खरीदा था. वहीं उनका आरोप तो ये भी है कि सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदी तब की जब कोरोना के मामले कम होने लगे. विधायक की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार द्वारा 10 लीटर की जगह 2 लीटर वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए.

I approved Rs 25 lakh from my MLA fund for the procurement of oxygen concentrators in April but till May 20 the purchase didn't happen. They bought it when COVID cases started decreasing during the second wave: BJP MLA from Ajmer South, Anita Bhadel (02.07)#Rajasthan pic.twitter.com/4knxzq5D3G