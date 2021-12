एंटी ड्रोन तकनीक पर काम जारी, दुश्मन को जल्द मिलेगा जवाब, BSF स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) राजस्थान के दौरे पर हैं. आज अमित शाह जैसलमेर में BSF के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए. जैसलमेर में अमित शाह ने बीएसएफ जवानों के परेड की सलामी ली. बीएसएफ आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रही है. इस मौके पर अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को सम्मानित भी किया.

BSF जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश के 35000 जवानों ने अलग-अलग सीमाओं पर बलिदान दिए हैं और देश की सरहदों को महफूज बनाया है. बीएसएफ के जवानों ने सबसे ज्यादा देश के लिए बलिदान दिया है. यह सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा कर रही है. मैं पूरे देश की ओर से और हमारे प्रधानमंत्री की ओर से सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

अमित शाह ने कहा कि ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सरकार और वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बीएसएफ, NSG और डीआरडीओ मिलकर कोशिश कर रहे हैं. हमें वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है. कुछ ही समय में हम ड्रोन प्रतिरोधक क्षमता बनाने में सफल होंगे और ड्रोन के खतरे का भरपूर जवाब देंगे.

गृह मंत्री ने कहा कि जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ जो भारत सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत होकर जवाब दिया और पूरी दुनिया ने इसकी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, जब वहां सुरक्षा कायम रहे. उन्होंने कहा कि कोई देश अपनी संस्कृति को तभी बचा सकता है जब वह सुरक्षित हो और हमारे जवान देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में लगे हैं.

इससे पहले शनिवार को गृह मंत्री राजस्थान में बीएसएफ के एक पोस्ट पर पहुंचे और जवानों से बात की और उनकी जिंदगी को करीब से जाना. जैसलमेर की रोहिताश बॉर्डर आउट पोस्ट पर जाकर बीएसफ के जवानों से मिले और उनकी विभिन्न गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी ली. अमित शाह ने कहा कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र की भीषण गर्मी और कड़कती सर्दी में भी देश की सेवा व सुरक्षा के प्रति आपका समर्पण हर देशवासी को प्रेरित करता है. अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ पूरी जांबाजी और समर्पण से देश की सीमाओं को अभेद्य रखने में अपना सर्वोच्च योगदान दे रही है.

Jaisalmer | Union Home Minister Amit Shah presents medals to Border Security Force personnel on the 57th Raising Day of BSF pic.twitter.com/XLEj8kltUW