Punjab: पाकिस्तान के लिए जासूसी... डिफेंस एरिया की फोटो और गोपनीय जानकारियां भेजीं, 3 गिरफ्तार

पंजाब के कपूरथला में पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सेना के डिफेंस एरिया की फोटो और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजीं.

एसपी (डी) प्रभजोत सिंह ने बताया कि इस नेटवर्क का मुख्य आरोपी गुरनाम सिंह, निवासी फिरोजपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका सीधा संपर्क पाकिस्तान से है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह एक संगठित गिरोह है, जिसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं.

पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर कपूरथला के कांजली क्षेत्र से राजा नामक युवक को पकड़ा गया था, जो आर्मी एरिया में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है. जांच में पता चला कि वह अपने साथियों की मदद से आर्मी क्षेत्र की तस्वीरें और गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेजता था. राजा से पूछताछ के बाद जसकरण सिंह (निवासी धर्मकोट) को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में मुख्य आरोपी गुरनाम सिंह का नाम उजागर किया.

गुरनाम सिंह को फिरोजपुर से काबू करने के बाद दो दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. पुलिस ने खुलासा किया कि गुरनाम सिंह पर पहले भी NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं. अधिकारियों के अनुसार, इस गैंग की जड़ें सीमा पार तक फैली हैं और मामले की जांच इंटेलिजेंस एजेंसियों के सहयोग से की जा रही है. पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकि सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है.

रिपोर्ट- सुकेत गुप्ता.