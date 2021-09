चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले नवजोत सिंह सिद्धू और रणदीप सुरजेवाला?

पंजाब की राजनीति में कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया है. कल सुबह 11 बजे चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. उनका सीएम बनना कई मायनों में राज्य के सियासी समीकरण बदलने वाला है. अभी से इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस फैसले को ऐतिहासिक बता दिया है. वे लिखते हैं कि इतिहास लिख दिया गया. पंजाब को पहला दलित सीएम मिल गया है. इस फैसले को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा. ये हमारे देश के संविधान और कांग्रेस की विचारधारा के लिए गर्व की बात है. चन्नी को बहुत-बहुत बधाई.

Historic !! Punjab’s first Dalit CM-Designate … Will be written with Golden letters in History. A tribute to the spirit of the Constitution and the Congress !! Congratulations @CHARANJITCHANNI Bai pic.twitter.com/WavudGTPok