scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब निकाय चुनाव नतीजे LIVE: लुधियाना में AAP की आंधी, गांवों में अकाली दल की वापसी

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की मतगणना चल रही है. 14 दिसंबर को हुए मतदान में 48 फीसदी वोटिंग हुई थी. सभी प्रमुख दल मैदान में हैं. बैलेट पेपर से गिनती होने के कारण नतीजे देर से आने की उम्मीद है.

Advertisement
X
राज्य भर में 154 केंद्रों पर मतगणना चल रही है. (Photo: ITG)
राज्य भर में 154 केंद्रों पर मतगणना चल रही है. (Photo: ITG)

पंजाब में जिला परिषद, पंचायत और ब्लॉक समितियों के लिए हुई वोटिंग के बाद आज मतगणना हो रही है. गिनती बुधवार को सुबह 8 बजे राज्य भर में 141 जगहों पर 154 केंद्रों पर शुरू हुई. 22 ज़िला परिषदों के 347 ज़ोन और 153 पंचायत समितियों के 2,838 ज़ोन के सदस्यों को चुनने के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी. मतदान के दिन करीब 48% वोटर वोट डालने आए थे.

इन चुनावों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सहित सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है.

चुनाव नतीजों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स>>>

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, AAP 18 ज़िला परिषदों में आगे चल रही है. ब्लॉक समिति की बात करें तो, AAP करीब 400 सीटों पर आगे है, जबकि SAD और कांग्रेस दोनों लगभग 60 समितियों में आगे है.

सम्बंधित ख़बरें

कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचोरिया हत्याकांड के शूटर्स की तस्वीरें सामने आई हैं.
कबड्डी प्रमोटर बलाचोरिया का किस गैंग ने किया मर्डर? शूटर्स की तस्वीरें आईं सामने 
Bishnoi Gang Shooter Arrest
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर अरेस्ट, पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या में थे शामिल 
Ludhiana a mini riot as prisoners clash at Ludhiana Central Jail
लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प, जेल अधीक्षक पर ईंटों से हमला  
Rana Balachauria Murder Case
मोहाली मर्डर केस: इस गैंग ने कराई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, पुलिस ने की शूटर्स की पहचान 
पंजाब आजतक: चुनाव बना इम्तिहान, जनता क्यों दिखा रही बेरुखी?  

जैसे-जैसे AAP बढ़त बनाए हुए है, दूसरे स्थान के लिए SAD और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है. पहले कई उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था, लेकिन जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनके लिए आज गिनती जारी है.

> ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों की गिनती जारी है. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अच्छी बढ़त बना ली है, जिससे कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों काफी पीछे रह गए हैं.

Advertisement

खास बात यह है कि 347 ज़िला परिषदों और 2838 ब्लॉक समितियों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. राज्य भर के अलग-अलग काउंटिंग स्टेशनों पर 9000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है.

आरोप-प्रत्यारोप जारी...

कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने 14 दिसंबर को सत्ताधारी AAP पर वोटिंग प्रोसेस के दौरान गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया था. इससे पहले, दोनों पार्टियों ने भगवंत मान सरकार पर भी हमला बोला था और आरोप लगाया था कि उसने अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकने या उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवाने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया.

कब तक नतीजे आने की उम्मीद है?

वोटिंग बैलेट पेपर से हुई थी, इसलिए राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि गिनती में ज्यादा वक्त लग सकता है. फाइनल नतीजे रात तक आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर अरेस्ट, पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या में थे शामिल

करीब 14 महीने बाद पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में हुए. इन चुनावों को अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टियां अपने-अपने चुनाव चिन्हों पर फाइट कर रही हैं और अगले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए उत्सुक हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement