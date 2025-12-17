पंजाब निकाय चुनाव नतीजे LIVE: लुधियाना में AAP की आंधी, गांवों में अकाली दल की वापसी

पंजाब में जिला परिषद, पंचायत और ब्लॉक समितियों के लिए हुई वोटिंग के बाद आज मतगणना हो रही है. गिनती बुधवार को सुबह 8 बजे राज्य भर में 141 जगहों पर 154 केंद्रों पर शुरू हुई. 22 ज़िला परिषदों के 347 ज़ोन और 153 पंचायत समितियों के 2,838 ज़ोन के सदस्यों को चुनने के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी. मतदान के दिन करीब 48% वोटर वोट डालने आए थे.
इन चुनावों में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सहित सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है.
> अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, AAP 18 ज़िला परिषदों में आगे चल रही है. ब्लॉक समिति की बात करें तो, AAP करीब 400 सीटों पर आगे है, जबकि SAD और कांग्रेस दोनों लगभग 60 समितियों में आगे है.
> जैसे-जैसे AAP बढ़त बनाए हुए है, दूसरे स्थान के लिए SAD और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है. पहले कई उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था, लेकिन जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनके लिए आज गिनती जारी है.
> ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों की गिनती जारी है. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अच्छी बढ़त बना ली है, जिससे कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों काफी पीछे रह गए हैं.
> खास बात यह है कि 347 ज़िला परिषदों और 2838 ब्लॉक समितियों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. राज्य भर के अलग-अलग काउंटिंग स्टेशनों पर 9000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है.
कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने 14 दिसंबर को सत्ताधारी AAP पर वोटिंग प्रोसेस के दौरान गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया था. इससे पहले, दोनों पार्टियों ने भगवंत मान सरकार पर भी हमला बोला था और आरोप लगाया था कि उसने अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकने या उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवाने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया.
वोटिंग बैलेट पेपर से हुई थी, इसलिए राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि गिनती में ज्यादा वक्त लग सकता है. फाइनल नतीजे रात तक आने की उम्मीद है.
करीब 14 महीने बाद पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में हुए. इन चुनावों को अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टियां अपने-अपने चुनाव चिन्हों पर फाइट कर रही हैं और अगले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए उत्सुक हैं.