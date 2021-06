पंजाब में तीखी हुई जंग, पटियाला में लगे कैप्टन और सिद्धू के अलग-अलग पोस्टर, सीट के लिए दावेदारी?

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी रार बढ़ती ही जा रही है. पंजाब के पटियाला में अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के अलग-अलग पोस्टर लगे हैं. दोनों में ही 2022 के विधानसभा चुनाव में नेताओं को पटियाला से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई है.



ऐसे में पंजाब में जारी अमरिंदर बनाम सिद्धू की ये जंग और भी तेज़ होती जा रही है. इन पोस्टरों को लेकर अमरिंदर सिंह की बेटी जय इंदर कौर का कहना है कि मेरे पिता ही पटियाला से चुनाव लड़ेंगे और मैं उनके लिए प्रचार करूंगी.



आपको बता दें कि पटियाला की शहरी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ते आए हैं, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ा था. लेकिन अब कांग्रेस में जारी कलह के बीच दोनों में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है.

Separate hoardings with CM Capt Amarinder Singh and Congress leader Navjot Singh Sidhu on them, come up in Patiala in the run-up to the 2022 Punjab election.



The CM's daughter, Jai Inder Kaur says, "My father will contest from Patiala and I will campaign for him." pic.twitter.com/TfwI0CdTKw