पंजाब में नई हलचल! सिद्धू ने हरभजन सिंह के साथ शेयर की फोटो, कांग्रेस में जाने के लगने लगे कयास

पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब सोशल मीडिया पर आई एक तस्वीर ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. दरअसल बुधवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, ' ये तस्वीर संभावनाओं से भरी हुई है.' कुछ दिनों पहले हरभजन सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की ख़बरों को "फेक न्यूज" कहकर एक ट्वीट के साथ खारिज कर दिया था.

सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में जालंधर के किसी विधानसभा क्षेत्र से हरभजन सिंह को चुनाव मैदान में कांग्रेस उतारना चाहती है, ऐसे में हरभजन सिंह के साथ बातचीत जारी है. हालांकि अभी फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है.



Picture loaded with possibilities …. With Bhajji the shining star pic.twitter.com/5TWhPzFpNl