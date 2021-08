'वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती', सिद्धू के वीडियो के साथ मनीष तिवारी की सियासी शायरी

पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी की भी एंट्री हो गई है. मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए सियासी शायरी की है.

सिद्धू का ये वीडियो अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान का है. इस कार्यक्रम के संबोधन में सिद्धू ने कड़े तेवर दिखाए थे. इस वीडियो को शेयर करते मनीष तिवारी ने लिखा है ''हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती.'' उनके इस ट्वीट के बाद कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं.

दरअसल, अमृतसर में सिद्धू ने हुंकार भरी कि मैंने पार्टी आलाकमान से कहा है कि अगर मैं पंजाब की जनता और पंजाब मॉडल की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहा तो दो दशक तक कांग्रेस को पिक्चर से बाहर नहीं होने दूंगा.

उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यदि उन्हें निर्णय लेने की खुली छूट नहीं दी गई तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह भी साफ कहा कि दर्शनी घोड़ा बनकर कोई फायदा नहीं है. उनके इस बयान के बाद से चंडीगढ़ से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है.

ईंट से ईंट बजाने वाले सिद्धू के बयान पर सियासत भी काफी गरमा गई है. बीजेपी भी इस बयान पर चुटकी ले रही है. इसी बीच मनीष तिवारी ने शायरी के माध्यम से जो बात कहने की कोशिश की है, उसे एक तीर से दो निशाने के तौर पर समझा जा रहा है. दरअसल, मनीष तिवारी उन नेताओं में हैं जो कैप्टन अमरिंदर के खेमे में नजर आते रहे हैं, साथ ही ये G-23 नेताओं की उस फेहरिस्त में भी रहे हैं जो कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ सवाल खड़े कर चुके हैं.

सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट

पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने शनिवार को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की. शुक्रवार को हरीश रावत ने पंजाब के हालात से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को अवगत कराया था. रावत पहले ही साफ कह चुके हैं कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर ही रहेंगे.

रावत ने किया सिद्धू का बचाव, मालवीय कसा तंज

मीडिया से बातचीत में नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर हरीश रावत ने कहा कि हर किसी के बोलने का अंदाज होता है, इसे बगावत कहना गलत होगा. बीजेपी अपना घर देखे, हम अपना घर संभालने के लिए सक्षम हैं. इधर, कांग्रेस में मची कलह पर बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने तंज कसा है.

Strange situation in Congress. Navjot Singh Sidhu claims he is not being allowed to take decisions. It doesn’t stop there. Rahul Gandhi, who had promised Chattisgarh CMship to T S Singh Deo, is also not being allowed to keep his promise. And it is all playing out in full glory.😀