सिद्धू ने अमरिंदर को बताया सबसे बेकार सीएम, कैप्टन का जवाब- उसमें दिमाग नहीं, ज्यादा बोलता है

पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. एक बार के लिए अमरिंदर सिंह का इस्तीफा भी हो चुका है और उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी है, लेकिन फिर भी हर मुद्दे पर सिद्धू और उनकी तकरार लगातार बढ़ती दिख रही है. अब एक बार फिर सिद्धू और कैप्टन आमने सामने आ गए हैं.

सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा था कि अमरिंदर सिंह सिर्फ बीजेपी के वफादार थे. उन्होंनें बतौर सीएम पंजाब के हितों को बेच दिया था. वे सिर्फ पंजाब के विकास को रोकने वाली एक रुकावट थे. अब सिद्धू के इन आरोपों पर अमरिंदर ने तीखा प्रहार किया है. मीडिया से बात करते हुए कैप्टन ने सिद्धू को बिना दिमाग वाला इंसान बता दिया है.

We the 78 MLAs of Congress, could never imagine, what we received an arm-twisted, ED controlled BJP loyal Chief Minister of Punjab @capt_amarinder … who sold the interests of Punjab to save his skin ! You were the negative force stalling Justice & development of Punjab — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 27, 2021

There is no suffering that pity will not insult ! Were you unceremoniously dumped for good governance ? & 18 Point Agenda shoved down the throat of poorest performing CM of Punjab … You will be remembered as Jaichand of Punjab’s Political history, you are truly a spent cartridge October 27, 2021

You wanted to close doors on me, as i was raising voice of the People, speaking truth to power !

Last time you formed your own party, you lost your ballot, garnering only 856 votes … People of Punjab are again waiting to punish you for compromising on the interests of Punjab !! — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) October 27, 2021

उसे कुछ नहीं पता है. वो सिर्फ ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलने लगा है. उसके पास दिमाग नहीं है. मैंने इन सब मुद्दों पर कभी शाह से बात नहीं की. लेकिन अब मुझे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली के खिलाफ मजबूत होना है, तो मैं इन सभी से बात करूंगा. साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व सीएम, पंजाब

अब कैप्टन ने सिद्धू पर तो हमला किया ही है, इसके अलावा अपनी आगे की रणनीति भी स्पष्ट कर दी है. उनके बयान के बाद कयास लगने लगे हैं कि वे पंजाब चुनाव से पहले ही बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं. उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी संग चुनाव लड़ सकती है. वैसे जब अमरिंदर सिंह, सिद्धू के आरोपों पर जवाब दे रहे थे, तब सिद्धू भी दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहे थे.

#WATCH | Capt Amarinder Singh speaks on Sidhu's tweet on him, "He knows nothing, talks too much, doesn't have brains. I never spoke to Amit Shah or Dhindsa over this, but I'll. I want to be strong to fight Cong,SAD,AAP. I'll talk to them,we'll put up united front to defeat these" pic.twitter.com/gCZbggRivK — ANI (@ANI) October 27, 2021

कैप्टन के तल्ख अंदाज पर सिद्धू ने कहा कि अमरिंदर को पंजाब के इतिहास में एक जयचंद सीएम के तौर पर याद किया जाएगा. एक ऐसा सीएम जिसका कारतूस अब फुक चुका है. जोर देकर कहा कि अगर किसी ने बतौर सीएम सबसे खराब प्रदर्शन किया है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है. लेकिन कैप्टन इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं. उनकी माने तो सभी वादे पूरे भी किए गए हैं और पंजाब को हर खतरे से भी सुरक्षित रखा गया है. लेकिन उनकी नजरों में सिद्धू और डिप्टी सीएम के गैर जिम्मेदाराना बयानों की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा हुआ है.

बीएसएफ के दायरे को बढ़ाने पर केंद्र का समर्थन करते हुए कैप्टन ने कहा कि पंजाब पुलिस अभी इतनी ट्रेन नहीं है. अब हवा के जरिए, ड्रोन के सहारे हथियार सप्लाई हो रहे हैं. ऐसे में पंजाब पुलिस को बीएसएफ संग मिलकर काम करना चाहिए.