कृषि बिल: आम आदमी पार्टी का पंजाब विधानसभा के अंदर प्रदर्शन, रात भर जुटे रहे नेता

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं. पंजाब में राज्य सरकार द्वारा इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाना है, जिसके लिए विशेष सत्र शुरू हो गया है. सोमवार को यहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर ही प्रदर्शन किया. AAP का कहना है कि जो प्रस्ताव सदन में रखा जाना है, उसकी कॉपी नहीं दी गई है.



आम आदमी पार्टी द्वारा बयान दिया गया है कि पंजाब सरकार किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है और प्रस्ताव से जुड़ी जानकारियां साझा नहीं कर रही है. AAP नेता ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लोगों और किसानों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं, पानी को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था.

ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की मांग है कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है, उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि किसानों की मुश्किलों का पता चल सके.



आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अगर पूरा विपक्ष इसपर एकजुट है तो जानकारी क्यों छुपाई जा रही है. ऐसे में विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए और प्रस्ताव की जानकारी दी जानी चाहिए.

@capt_amarinder Govt calls Spl Session 2pass laws 2save Farmer-Labour-Ahrtias from Central Laws,but hasn't shown the resolution 2b passed by Assembly. So @AAPPunjab MLA's 2stay in Assembly,may b throughout night 2get the Resolution Copy as we need2discuss it with all stakeholders pic.twitter.com/tnr65Xvk4j