पंजाब: मामूली विवाद में युवक की हत्या, गोलीबारी कर आरोपी कार से हुए फरार

पंजाब के फगवाड़ा शहर के हदियाबाद इलाके में बुधवार देर रात गोलीबारी की सनसनीखेज वारदात सामने आई. एक 30 साल के युवक अविनाश कुमार की तीन अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है.

मामूली विवाद में युवक को मार दी गोली

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अविनाश अपने दोस्तों के साथ एक सामुदायिक स्थल पर बैठा हुआ था. इसी दौरान किसी मामूली बात को लेकर दोस्तों में विवाद शुरू हो गया. विवाद भले ही छोटा था, लेकिन इसका अंजाम बेहद खौफनाक निकला. थोड़ी देर बाद एक कार में तीन लोग आए और अविनाश से बहस शुरू कर दी. अचानक एक हमलावर ने पिस्टल निकालकर अविनाश को करीब से गोली मार दी और आरोपी कार से फरार हो गए.



गोली लगने के बाद दोस्तों और आसपास मौजूद लोगों ने अविनाश को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मृतक के भाई करण ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि हमलावरों और अविनाश के बीच बहस हुई थी और जानबूझकर उसे निशाना बनाया गया.

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान और कार की जानकारी मिल सके. फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में व्यक्तिगत रंजिश या पुरानी दुश्मनी की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता.

हमलावर किन लोगों के संपर्क में थे, क्या यह विवाद दोस्तों के बीच अचानक भड़का था या पहले से कोई योजना बनाई गई थी, पुलिस हर एंगल से मामला देख रही है. हदियाबाद और आस-पास के इलाकों में गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी और अप्रिय घटना को रोका जा सके.

