कृषि कानून वापस लिए जाने पर खुश लेकिन अब शुरू हुआ हमारा असली काम: सिद्धू

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा भाई कहकर विवादों में आए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद मोदी सरकार पर हमला बोला है.

मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले के दो दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा, 'आज हम केंद्र के तीनों काले कानूनों के खिलाफ अपनी जीत से खुश हैं. लेकिन हमारा असली काम अभी शुरू हुआ है. एमएसपी को समाप्त करने, गरीबों के खाद्य सुरक्षा को खत्म करने, अनाजों की सरकारी खरीद समाप्त करने और पीडीएस को खत्म करने की केंद्र सरकार की भयावह योजना जारी रहेगी. कृषि कानूनों के बिना, यह अब गुप्त और खतरनाक तरीके से होगा.'

Today, As we rejoice in our victory against Centre's three Black Laws... Our real work has just begun, Centre's sinister plan to end MSP, end Food Security for the Poor, end Govt procurement & end PDS will continue without the farm laws, it will be now hidden & more dangerous 1/2