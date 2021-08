नवजोत सिंह सिद्धू ने 'कैप्टन' को याद दिलाए सस्ती बिजली के वादे, शेयर किया ये VIDEO

पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है. प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर के बीच चल रही लड़ाई सत्तापलट की आवाज़ तक पहुंच गई. हालांकि पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने यह साफ कर दिया कि पंजाब के कैप्टन तो अमरिंदर ही रहेंगे. जिसके बाद सिद्धू खेमे को भारी झटका भी लगा. अब ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर के सस्ती बिजली के वादे को याद दिलाया है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से सीएम का एक वीडियो शेयर किया है.





सिद्धू ने सीएम अमरिंदर का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी पीपीए को रद्द करके घरेलू बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट और औद्योगिक बिजली 5 रुपये प्रति यूनिट देने के अपने संकल्प के साथ-साथ किसानों और एससी, बीसी, बीपीएल परिवारों को 10,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी देने के अपने संकल्प पर कायम है... यह वादा भी पूरा होना चाहिए

Congress Party stands by its resolve to give Domestic Power at 3 Rs per unit and Industrial Power at 5 Rs per unit through annulment of PPAs, along with the already provided Subsidy for over 10,000 Crores to Farmers and SC, BC, BPL families… This promise too must be fulfilled !! pic.twitter.com/kg5c7A0Lcu