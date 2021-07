VIDEO: पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनते ही सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने जड़ दिया 'सिक्स'

हाल ही में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) की शुक्रवार सुबह ताजपोशी की गई. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Amarinder Singh) के लंबे समय तक भारी विरोध करने के बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) की कमान सौंपी है. हालांकि, सिद्धू के ताजपोशी के लिए हुए कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे और साथ चलने की बात भी की. कार्यक्रम के दौरान सिद्धू कैप्टन अमरिंदर के सामने ही 'सिक्स' (Navjot Singh Sidhu Batting Video Viral) लगाने से भी नहीं चूके.

कैप्टन के पास ही सिद्धू ने लगा दिया 'शॉट'



दरअसल, जिस समय ताजपोशी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया गया, वे मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही बैठे थे. इसके बाद, जैसे ही सिद्धू को पोडियम पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, उन्होंने उठकर कैप्टन के सामने ही बैटिंग स्टाइल में शॉट लगाया. सोशल मीडिया पर सिद्धू का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. मालूम हो कि राजनीति में आने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार खिलाड़ी रह चुके हैं.

लंबे विवाद के बाद सिद्धू को मिली कमान



पंजाब में कई दिनों तक चले विवाद के बाद पिछले दिनों सिद्धू को राज्य कांग्रेस की कमान मिली है. सिद्धू के साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब के चार कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है. कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा भी कई अन्य विधायक और सांसद सिद्धू को कमान सौंपे जाने के खिलाफ थे. सिद्धू भी लगातार कैप्टन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं.

#WATCH: Newly appointed Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu mimics a batting style as he proceeds to address the gathering at Punjab Congress Bhawan in Chandigarh.



(Source: Punjab Congress Facebook page) pic.twitter.com/ZvfXlOBOqi