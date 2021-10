'पंजाब ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, कारोबार को बनाएंगे आसान', Invest Punjab समिट में बोले सीएम चन्नी

पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार बने एक महीने का वक्त बीत चुका है, अब सरकार राज्य के लिए निवेश जुटाने में लगी है. इसके लिए दो दिन के ‘प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट’ (Invest Punjab) कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है. इसके आयोजन इस बार लुधियाना में किया जा रहा है. पहली बार यह समिट चंडीगढ़ से बाहर किया जा रहा है.

'इन्वेस्टर समिट’ (Invest Punjab) की शुरुआत के मौके पर सीएम चन्नी ने कहा, 'पंजाब ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं. यह सरकार-उद्योग के सहयोग से संभव हुआ है. हमारे उद्योग पंजाब में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं.'

पंजाब सीएम बोले - कारोबारियों को देंगे अच्छा माहौल

पंजाब सीएम ने आगे कहा कि हम सभी इंडस्ट्रीज का खुली बाहों से स्वागत करते हैं. हम कारोबारियों को काम करने का अच्छा माहौल, मजबूत बुनियादी ढांचा, रिकॉर्ड समय के भीतर क्लीयरेंस और हर संभव सुविधा देने की कोशिश करेंगे.

"Punjab has taken several pathbreaking reforms. It has been made possible due to Government- Industry collaboration. Our industries are an integral part of the decision-making process in Punjab." @CMOPb, @CHARANJITCHANNI #PPIS2021 #InvestPunjab @PunjabGovtIndia pic.twitter.com/nElCiUJuty