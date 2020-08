NEET-JEE की परीक्षा के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया अहम सुझाव

नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर लोगों में दो राय देखने को मिल रही है. कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षा के आयोजन में और देरी नहीं करनी चाहिए. जबकि कई लोगों का मानना है कि बच्चे अगर सुरक्षित रहें तो आगे भी परीक्षा दे सकते हैं. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए केंद्र सरकार को एक सुझाव दिया है.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को कहा है कि नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन तरीके से भी कराया जा सकता है. मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इस बात से सहमत होगी. यह पहले भी हो चुका है. पूरी दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है. तो फिर यहां क्यों नहीं हो सकता?

Professional examinations like NEET & JEE can be done online & I think GOI should agree, its happened in the past & it’s happening all over the world, why can’t it happen here?: @capt_amarinder pic.twitter.com/xP8l0Px4pz