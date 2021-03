अमृतसर: 169 दिन बाद किसान यूनियन का धरना खत्म, जंडियाला रेलवे स्टेशन से ट्रेन सेवा बहाल

पिछले करीब साढे 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच पंजाब से राहत की खबर है. अमृतसर में कृषि कानूनों के खिलाफ रेल की पटरियों पर बैठे किसानों ने धरना खत्म कर पटरियों को खाली कर दिया है. जानकारी के मुताबिक ट्रेनों के रद्द होने से किसानों और व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए किसानों ने 169 दिनों के बाद धरना प्रदर्शन को खत्म करने का फैसला लिया.

अमृतसर के जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन से किसानों द्वारा अपना धरना प्रदर्शन खत्म किए जाने के बाद अब अमृतसर से दिल्ली सीधा यातायात शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों और कुलियों को राहत मिली है. किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से रेल विभाग द्वारा कुछ गाड़ियां ही चलाई जा रही थीं और वह भी तरन तारन से होकर अमृतसर पहुंचती थीं. इससे यात्रियों को काफी असुविधा होती थी, लेकिन अब ट्रेनों के आवागमन शुरू होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है.

Amritsar: Train services resume after farm union yesterday suspended 169-day long 'dharna' on tracks ahead of the wheat harvest season



"Dharna at Jandiala Guru Railway Station suspended for the time being, passenger trains operational now", says Gurpreet Khera, Dy Commissioner pic.twitter.com/lLBXnZ16XJ