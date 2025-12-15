scorecardresearch
 
पंजाब: जिला परिषद चुनाव के दौरान फरीदकोट में हिंसा, BJP उम्मीदवार के भाई पर हमला, CCTV में कैद वारदात

पंजाब के फरीदकोट जिले में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान गांव घुगियाना में हिंसा की घटना सामने आई है. बीजेपी उम्मीदवार के भाई पर हमला हुआ, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई. घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस जांच में जुटी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है.

दो पक्षों में मारपीट की घटना CCTV में कैद (Photo: Screengrab)
पंजाब के फरीदकोट जिले में रविवार को जिला परिषद एवं ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. जिले के गोलेवाला जोन के अंतर्गत आने वाले गांव घुगियाना में कुछ व्यक्तियों द्वारा बीजेपी उम्मीदवार के भाई पर हमला किए जाने की सूचना सामने आई है. इस घटना में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने की बात कही जा रही है. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी है.

मिली जानकारी के अनुसार गोलेवाला जोन से जिला परिषद के बीजेपी उम्मीदवार अमर सिंह मतदान के दौरान अपने बूथ पर मौजूद थे. इसी दौरान उनके भाई लक्खा सिंह अपनी माता के साथ वोट डालकर वापस लौट रहे थे. रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. हमले में लक्खा सिंह के सिर में गहरी चोट आई. उन्हें घायल अवस्था में स्थानीय मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद 

बीजेपी ने इस हमले को लेकर सत्ताधारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं. बीजेपी नेता गौरव कक्कड़ ने कहा कि गांव घुगियाना में उनके उम्मीदवार के भाई पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया. उन्होंने बताया कि हमलावरों ने न केवल मारपीट की बल्कि घर में तोड़फोड़ भी की और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया. कक्कड़ का कहना है कि बीजेपी को लोगों का समर्थन बढ़ रहा है और इसी वजह से विरोधी दल घबराए हुए हैं.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वहीं इस मामले पर फरीदकोट के एसपी मनविंदरबीर सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है. उनके अनुसार यह झगड़ा दो पक्षों की आपसी रंजिश के कारण हुआ है और घटना स्थल मतदान केंद्र से काफी दूर है. सूचना मिलते ही एसएचओ सदर और डीएसपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई. एसपी ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

