चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केस: सेना का जवान गिरफ्तार, मोहाली लाया गया

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को CJM बोडाली ने आरोपी को मोहाली कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड दे दी. जिसके बाद उसे मोहाली लाया गया है. बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी.

पंजाब पुलिस के डीजीपी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि सेना, असम और अरुणाचल पुलिस के सहयोग से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है. अरुणाचल प्रदेश के सेला पास से आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया है. मोहाली कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए सीजेएम बोमडिला से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया.

