पंजाब बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, सााढ़े 6 किलो हेरोइन और हथियार बरामद

पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ लगातार बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रही है. इसी अभियान के तहत पंजाब में सीमा सुरक्षा बल को दो अलग-अलग घटनाओं में ड्रग्स और हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है. बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, यह बरामदगी शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक की गई.

ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा जा रहा ड्रग्स

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बरामदगी अमृतसर सेक्टर में हुई, जहां बीएसएफ जवानों ने सीमा क्षेत्र में ड्रोन की आवाज और उसकी हरकतों को महसूस किया. इसके बाद जवानों ने आसपास के क्षेत्रों में व्यापक खोज अभियान चलाया.

इस दौरान दाओके गांव के पास एक खेत से ड्रग्स से भरे 12 पैकेट मिले. अधिकारियों ने बताया कि इन पैकेटों में कुल 6.638 किलोग्राम हेरोइन थी, जिसे जब्त कर लिया गया है. शुरुआती जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ड्रग्स पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई थीं.

गांव में खेत से मिले हथियार

दूसरी बरामदगी फिरोजपुर सेक्टर में हुई, जहां सीमा से सटे गंडू किलचा गांव के पास स्थित एक खेत में तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान बीएसएफ जवानों को चार जिंदा राउंड के साथ एक पिस्तौल बरामद हुई. मौके पर मौजूद बीएसएफ कर्मियों ने हथियार को सुरक्षित कब्जे में ले लिया और आसपास के इलाके में और भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है.

बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही घटनाएं पाकिस्तान से होने वाली तस्करी नेटवर्क की सक्रियता का एक और उदाहरण हैं. इन बरामदियों से सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है. बीएसएफ ने स्थानीय पुलिस को भी जानकारी साझा कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है.



