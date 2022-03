पंजाब: राज्यपाल से मिलकर भगवंत मान ने किया सरकार बनाने का दावा, 16 मार्च को लेंगे शपथ

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की. इस मुलाकात के बीच उन्होंने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. भगवंत मान शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़कलां में 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण करेंगे.

मीडिया से बातचीत में भगवंत मान ने कहा कि मैंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा है और पंजाब में सरकार बनाने का दावा पेश किया है. राज्यपाल ने हमसे शपथ समारोह का स्थान और समय पूछा, मैंने बताया शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़कलां में 16 मार्च को 12:30 बजे शपथ समारोह होगा. शपथ समारोह में पूरे पंजाब से लोग आएंगे, लोग इस दौरान शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे.

#Punjab CM-designate Bhagwant Mann meets Governor Banwarilal Purohit at Raj Bhavan in Chandigarh, stakes claim to form the government in the state. pic.twitter.com/LEId4Bjicp