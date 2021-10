पंजाब के गृह मंत्री पर बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिया था अरूसा आलम के ISI लिंक की जांच का आदेश

अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) को पंजाब सीएम पद से हटे हुए लंबा वक्त हो गया है, बावजूद इसके कांग्रेस से उनकी खींचतान खत्म नहीं हुई है. अब पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Randhawa) के बयान पर हंगामा है. इसमें उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी महिला मित्र अरूसा आलम के ISI लिंक की जांच होगी.

अब अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने उनके हवाले से ट्वीट किया है. लिखा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अब निजी हमले कर रहे हैं. आगे पूछा गया है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बरगाड़ी कांड (गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी) और ड्रग्स केस में जो बड़े-बड़े वादे किए थे उनका क्या हुआ?

‘So now you’re resorting to personal attacks @Sukhjinder_INC. One month after taking over this is all you have to show to the people. What happened to your tall promises on Bargari & drugs cases? Punjab is still waiting for your promised action.’: @capt_amarinder 1/3 pic.twitter.com/H5mwSRQb0W