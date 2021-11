करतारपुर साहिब पर सियासत तेज, राघव चड्ढा बोले- PM मोदी और CM चन्नी के बीच 'मैच-फिक्सिंग'

करतारपुर साहिब आज से दर्शन के खुल गया है. जिसके बाद से सियासी घमासान भी जारी है. जहां एक तरफ पंजाब में सिद्धू और सूबे के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच टकराव देखने को मिल रहा है वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब चुनाव सह-प्रभारी राघव चड्ढा ने भी पंजाब कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला है.

राघव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कांग्रेस और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है. उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को मोदी-चन्नी की जोड़ी ने श्री करतारपुर साहिब जाने की इजाजत नहीं दी. इससे यह साफ होता है कि पीएम मोदी और सीएम चन्नी के बीच एक सामरिक समझ के अनुसार, केवल चन्नी और उनके लोगों को ही आने की अनुमति है. राघव ने कहा कि मोदी और चन्नी के बीच 'मैच-फिक्सिंग' का मामला एक बार फिर सामने आया है.





