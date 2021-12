Weather Today Live: उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली में इस दिन से हाड़ कंपाती सर्दी से मिलेगी राहत!

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान दो दिनों से छह डिग्री के करीब है. लखनऊ में जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए जू में हीटर लगाए गए हैं.

"As winter sets in, we start giving more nutrition-rich food to animals & make arrangements for them to cope up with the cold weather," Zoo's Deputy Director Utkarsh Shukla said on Tuesday pic.twitter.com/aeWP58RgyI