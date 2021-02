Weather Forecast: दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीत लहर, अगले 48 घंटों में इन राज्यों में बारिश की संभावना

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान के बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है. लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है जिससे ठंड के बढ़ने का अनुमान है. विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं.

दिल्ली में सोमवार के बाद मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. यहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सोमवार को 5.3 डिग्री सेल्सियस था. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं, मंगलवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की चादर दिखी. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ सकता है. विभाग ने बताया कि नए बन रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

रविवार सुबह दिल्ली में शीतलहर चली थी तथा न्यूनतम तापमान गिरकर 3.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था. मैदानी इलाकों में ठंडी एवं शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से बीते हफ्ते में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी यहां शीतलहर चली थी.

Delhi: Fog envelopes parts of the national capital; early morning visuals from near Majnu Ka Tilla.



India Meteorological Department (IMD) has predicted a minimum temperature of 5°C and a maximum temperature of 27°C for today. pic.twitter.com/IPU1FmmIcH