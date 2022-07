Weather Today Live Updates: भारी बारिश से मुंबई के पास वसई में लैंडस्लाइड, अंधेरी सब-वे भी डूबा; गुजरात में अब तक 69 की मौत

मुंबई में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है. जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है. लगातार हो रही बारिश के चलते अंधेरी सबवे जलमग्न हो गया है.

#WATCH | Mumbai: Amid incessant heavy rainfall lashing the city, Andheri subway continues to remain submerged under the rainwaters pic.twitter.com/gvNeeLnboF