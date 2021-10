G-20 summit: रोम पहुंचे पीएम मोदी, जानें 5 दिन की विदेश यात्रा का पूरा कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G-20 शिखर बैठक (G-20 Summit) में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी पांच दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं, जिसके लिए वह देर रात रवाना हुए थे. पीएम मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो भी जाएंगे. इटली में आयोजित G-20 शिखर बैठक में वह अन्य जी-20 नेताओं के साथ महामारी से उबरने, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में, कोरोना महामारी से वैश्विक आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार पर चर्चा करेंगे. वहीं ग्लासगो में वह कार्बन स्पेस के समान वितरण के साथ-साथ, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से व्यापक तौर पर निपटने की ज़रूरत पर बात करेंगे.

#WATCH | PM Narendra Modi arrives in Rome, Italy. He will participate in the 16th G-20 Summit here from October 30-31 at the invitation of Italian Prime Minister Mario Draghi.



The PM will also hold a meeting with Italian PM Mario Draghi. pic.twitter.com/uq1rRC8e9Y