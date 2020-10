PM मोदी गुजरात को देंगे 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात, 24 को करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (24 अक्टूबर) को गुजरात में तीन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. पीएम तीनों ही परियोजनाओं का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से करेंगे. ये परियोजन स्वास्थ्य, पर्यटन और किसान से जुड़े हैं.

अहमदाबाद स्थित एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल परिसर में कार्यरत यूएन मेहता हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को 470 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक उपकरणों और उपचार सुविधा से निर्मित किया गया है. प्रधानमंत्री यहां पर हृदय उपचार की अलग और विशिष्ट व्यवस्था का लोकार्पण करेंगे.

Prime Minister will also inaugurate the Ropeway at Girnar on the occasion: Prime Minister's Office #Gujarat https://t.co/saiF2EkNcP