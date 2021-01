पीएम मोदी कल डेढ़ किमी लंबी मालगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी, इस वजह से है दुनिया में खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के रेवाड़ी-मदार खंड को देश को समर्पित करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे.

इससे पहले प्रधानमंत्री ने बुधवार को ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को गुरुवार को रवाना किया जाएगा. ये आर्थिक गतिविधियों को लाभान्वित करेगा और कई नागरिकों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करेगा.

The world's first Double Stack Long Haul 1.5 Km in length Container Train run on electric traction would also be flagged off tomorrow. This again will benefit economic activity and ensure prosperity for several citizens. #PragatiKaRailCorridor pic.twitter.com/Rhxtrn3f0X